Ракетный удар по Первомайскому: следователи нашли обломки ракеты "Искандер"
Российские оккупанты осуществили обстрел Первомайского Харьковской области ракетой "Искандер М". Ее обломки были обнаружены на месте событий.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на начальника Следственного управления Нацполиции Харьковской области Сергея Болвинова.
"Следователи работают на месте, найдены обломки ракеты "Искандер М". Есть повреждения инфраструктуры, а также частично разрушены два жилых дома - выбиты окна, повреждены крыши", - написал он.
Обстрел Первомайского
26 сентября российские оккупанты нанесли ракетный удар по объекту гражданской инфраструктуры в городе. Повреждения также получили объекты критической инфраструктуры и полностью разрушены 2 частных дома.
В результате обстрелов погибли по меньшей мере четыре человека, среди которых 15-летняя девочка.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.