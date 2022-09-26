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Ракетный удар по Первомайскому: следователи нашли обломки ракеты "Искандер"

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Харьковская область, Понедельник 26 сентября 2022 22:15
Ракетный удар по Первомайскому: следователи нашли обломки ракеты "Искандер" Фото: в Первомайском нашли обломки ракеты "Искандер" (facebook.com)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты осуществили обстрел Первомайского Харьковской области ракетой "Искандер М". Ее обломки были обнаружены на месте событий.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на начальника Следственного управления Нацполиции Харьковской области Сергея Болвинова.

"Следователи работают на месте, найдены обломки ракеты "Искандер М". Есть повреждения инфраструктуры, а также частично разрушены два жилых дома - выбиты окна, повреждены крыши", - написал он.

Обстрел Первомайского

26 сентября российские оккупанты нанесли ракетный удар по объекту гражданской инфраструктуры в городе. Повреждения также получили объекты критической инфраструктуры и полностью разрушены 2 частных дома.

В результате обстрелов погибли по меньшей мере четыре человека, среди которых 15-летняя девочка.

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