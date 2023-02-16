Ракетний удар по Павлограду: кількість поранених зросла, пошкоджені понад пів сотні будинків

В результаті нічного ракетного удару російських окупантів по Павлограду загинула одна людина, ще вісім отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Внаслідок атаки також пошкоджені 60 будинків у Павлограді. Усі служби з трьох годин ночі працюють на місці подій.

Лисак зазначив, що у четвер пообіді у місті проведуть засідання комісії ТЕБ та НС, на якому вироблять чіткий алгоритм якнайшвидшої допомоги постраждалим.

За його словами, люди понесли великі матеріальні збитки. Вони втратили дах над головою, тому їх треба потрібно негайно підтримати.

РБК-Україна повідомляло про ракетний удар по Павлограду вночі. Окрім будинків у місті також пошкоджене промислове підприємство.

Окрім того, Повітряні сили збили 16 із 32 російських ракет під час масованого ракетного обстрілу сьогодні вночі.

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