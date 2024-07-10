Ракетний удар по "Охматдиту". Відомо про першу дитячу жертву серед пацієнтів

"На жаль, маємо першу дитячу жертву серед пацієнтів, які знаходились в НДСЛ "Охматдит" під час терористичної атаки 8 липня", - пише Ляшко.

За словами міністра, загинув хлопчик, який на момент удару перебував у критичному стані у відділенні реанімації. Після обстрілу його було транспортовано до однієї з лікарень Києва.

Обстріл "Охматдиту" 8 липня

8 липня російські терористи провели черговий масований удар по Україні. Одна з ракет атакувала дитячу лікарню "Охматдит" у Києві. Пізніше Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй (ООН) зібралась на екстрене засідання, аби обговорити масований обстріл ворога.

Кабмін вже ухвалив рішення щодо відновлення дитячої лікарні. Роботи хочуть розпочати найближчим часом, на них виділять 100 млн гривень.

Більш детально про обстріл росіян - у матеріалі РБК-Україна.