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Ракетный удар по "Охматдету". Известно о первой детской жертве среди пациентов

Фото: последствия удара по "Охматдету" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Стало известно о первой детской жертве среди пациентов, которые находились в детской больнице "Охматдет" на момент террористического обстрела России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу главы Министерства здравоохранения Виктора Ляшко.

"К сожалению, имеем первую детскую жертву среди пациентов, которые находились в НДСБ "Охматдет" во время террористической атаки 8 июля", - пишет Ляшко. 

По словам министра, умер мальчик, который на момент удара находился в критическом состоянии в отделении реанимации. После обстрела он был транспортирован в одну из больниц Киева. 

Обстрел "Охматдета" 8 июля

8 июля российские террористы провели очередной массированный удар по Украине. Одна из ракет атаковала детскую больницу "Охматдет" в Киеве. Позже Совет безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) собрался на экстренное заседание, чтобы обсудить массированный обстрел врага.

Кабмин уже принял решение о восстановлении детской больницы. Работы хотят начать в ближайшее время, на них выделят 100 млн гривен.

Более подробно об обстреле россиян - в материале РБК-Украина .

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