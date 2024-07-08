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Радбез ООН збереться на екстрене засідання через ракетні удари РФ по Україні

Понеділок 08 липня 2024 19:35
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Радбез ООН збереться на екстрене засідання через ракетні удари РФ по Україні Фото: зруйнована лікарня "Охматдит" у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Рада Безпеки ООН збереться на екстрене засідання у вівторок, 9 липня. Засідання буде присвячено ракетному удару Росії по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві та інших містах України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Зазначається, що засідання закликали провести низка країн: Великобританія, Франція, Еквадор, Словенія та Сполучені Штати Америки.

Радбез збереться після того, як внаслідок ракетного удару Росії по Києву постраждала дитяча лікарня.

"Ми засудимо боягузливий і розпусний напад Росії на лікарню", - заявила посол Великої Британії в ООН Барбара Вудворд.

Зауважимо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна ініціює надзвичайне засідання Ради Безпеки ООН через сьогоднішню ракетну атаку Росії.

Удар РФ по Києву 8 липня

Вранці понеділка, Росія завдала масованого ракетного удару по містах України. Було запущено 38 ракет, збити вдалося 30 повітряних цілей.

Під перший обстріл потрапила дитяча лікарня "Охматдит". Там все ще триває розбір завалів та пошуки людей, які можуть бути під ними. Під час повторного ракетного удару у Дніпровському районі було пошкоджено багатоповерхову будівлю медичного центру.

Детально про наслідки обстрілу - у матеріалі РБК-Україна.

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