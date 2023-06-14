UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ракетний удар по Одесі та атака "Шахедів": що відомо про наслідки нічного обстрілу

Фото: окупанти в ніч на 14 червня завдали комбінованого удару по території України (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Константин Широкун

Окупанти в ніч на 14 червня завдали комбінованого удару по території України із застосуванням ракет "Калібр" та дронів-камікадзе, внаслідок якого є загиблі та поранені в Одесі.

РБК-Україна зібрало у матеріалі все, що відомо про результати нічних обстрілів.​

Росія задіяла 4 ракети "Калібр" та дрони-камікадзе

За даними ОК "Південь", російські війська вночі випустили по Україні 4 крилатих ракети типу "Калібр". Повідомляється, що дві з них були збиті українськими силами ППО над Одесою, також зафіксовано "прильоти".

За даними моніторингових груп, дрони-камікадзе окупанти застосовували вночі по східних та центральних регіонах країни.

Одеса

Російська армія вночі завдала ракетного удару по Одесі. У результаті - 3 особи загинули, ще 13 отримали поранення.

Внаслідок влучення ракети до складського приміщення однієї з торгових мереж призвело до руйнування складу та пожежі на площі 400 кв. метрів. Від попадання ракети загинули 3 співробітники складу, ще 7 отримали поранення. Триває розбір завалів. Під ними можуть бути люди.

Внаслідок повітряного бою та вибуховою хвилею пошкоджено бізнес-центр, навчальний заклад, житловий комплекс, кафе та магазини у центрі міста. Попередньо 6 людей отримали поранення.

Повідомляється, що у зв'язку з роботою слідчих груп на об'єктах влучання, в Одесі тимчасово перекрито частину руху транспорту по проспекту Шевченка - від проспекту Гагаріна до вулиці Пироговської.

Дніпропетровська область

За даними голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, вночі ворог направив на область БПЛА. Але всі три "Шахед" були знищені в небі над регіоном силами ПВК "Схід".

За інформацією оперативного командування "Південь", Росія збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі. Сумарний залп "Калібрів" складає 20 ракет.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОдесадрониВторгнення Росії до Україниракетный удар