Окупанти вночі атакували Кіровоградську область "Шахедами": є влучання

Російські окупанти в ніч на 14 червня атакували Кіровоградську область. Росіяни застосували дрони-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Кіровоградської ОВА Андрія Райковича в Telegram.

За його словами, російська армія атакувала об'єкт у місто Світловодськ в Олександрійському районі Кіровоградської області.

"Чергова нічна масована атака російського агресора. Є влучання "Шахедів" в об’єкт інфраструктури в Світловодську", - заявив Райкович.

Він додав, що через удар виникла пожежа, яку вже локалізували. Обійшлося без загиблих і травмованих.

Нічна атака Росії

Цієї ночі російська армія вчергове атакувала Україну ракетами та дронами. Окупанти випустили 4 ракети з Чорного моря та 6 ракет з Ростовської області, а також 10 дронів-камікадзе зі східного узбережжя Азовського моря.

Сили протиповітряної оборони збили 3 ракети в Одеській області та 9 безпілотників.

В Одесі ворожа ракета влучила в склад, пошкоджені бізнес-центр, навчальний заклад, житловий комплекс та магазини. Через нічну атаку в Одесі загинули троє осіб, ще 13 людей отримали поранення.

Більше про наслідки нічної атаки російських окупантів - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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