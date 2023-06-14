Ракетный удар по Одессе и атака "Шахедов": что известно о последствиях ночного обстрела

Россия задействовала 4 ракеты "Калибр" и дроны-камикадзе

По данным ОК "Юг", российские войска ночью выпустили по Украине 4 крылатых ракеты типа "Калибр". Сообщается, что две из них были сбиты украинскими силами ПВО над Одессой, также зафиксированы "прилеты".

По данным мониторинговых групп, дроны-камикадзе оккупанты применяли ночью по восточным и центральным регионам страны.

Одесса

Российская армия ночью нанесла ракетный удар по Одессе. В результате - 3 человека погибли, еще 13 получили ранения.

В результате попадания ракеты в складское помещение одной из торговых сетей привело к разрушению склада и пожару на площади 400 кв. метров. От попадания ракеты погибли 3 сотрудника склада, еще 7 получили ранения. Продолжается разбор завалов. Под ними могут находиться люди.

В результате воздушного боя и взрывной волной повреждены бизнес-центр, учебное заведение, жилищный комплекс, кафе и магазины в центре города. Предварительно, 6 человек получили ранения.

Сообщается, что в связи с работой следственных групп на объектах попадания, в Одессе временно перекрыта часть движения транспорта по проспекту Шевченко - от проспекта Гагарина до улицы Пироговской.

Поисковая операция в Одессе завершена

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, в результате атаки по Одессе 3 человека погибли, а 13 ранены

"Пострадавшим оказывают как медицинскую, так и психологическую помощь. Поисково-спасательная операция завершена", - информируют в МВД.

Днепропетровская область

По данным главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, ночью враг направил на область БПЛА. Но все три "Шахеда" были уничтожены в небе над регионом силами ПВК "Восток".