Постраждали магазини і машини. У ЗСУ показали фото наслідків обстрілу Одеси

Унаслідок сьогоднішньої атаки РФ на Одесу постраждали люди, а також автомобілі та магазини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України .

У Силах оборони наголосили, що навіть збиті ворожі ракети здатні досить суттєво нашкодити.

З травмами від падіння уламків збитих ворожих ракет госпіталізовано 3 людини. Серед травмованих двоє дітей.

За їхніми словами, саме внаслідок ворожої агресії страждають мирні жителі.

"Ворог підступно спрямовує ракетні удари по промислових і житлових районах Одеси", - пишуть військові.

Сьогодні російські окупанти з акваторії Чорного моря направили 2 керовані авіаційні ракети по Одесі. Обидві цілі було збито, проте від осколків постраждали діти.

Повітряні сили України уточнили, що під час ворожої атаки над Одеською областю було знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що, за уточненою інформацією, унаслідок ракетного удару по Одесі троє постраждалих, їх госпіталізовано до медзакладів. Двоє з них - діти 15 і 10 років.

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