Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість постраждалих стрімко зростає

Ілюстративне фото: надання медичної допомлги постраждалим (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

У Кривому Розі від ракетної атаки постраждали щонайменше 13 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал начальника Криворізької районної військової адміністрації Євгена Ситниченка.

За словами чиновника, кількість постраждалих унаслідок ракетного удару в Кривому розі постійно збільшується.

Серед постраждалих дев’ять людей були госпіталізовані, серед них двоє дітей: 7-річний та 16-річний хлопці. Один чоловік, госпіталізований раніше, якому відірвало вибухом ногу, украй важкий - він в операційній.

У місті пошкоджено близько 15 багатоквартирних будинків та автомобілі, що перебували поблизу місць ураження.

Рятувальні та медичні служби працюють на місцях для надання допомоги постраждалим і локалізації наслідків атаки. 

Наразі тривають обстеження пошкоджених будівель і територій, щоб оцінити повний масштаб руйнувань та забезпечити безпеку місцевих жителів.

Зазначимо, що на удар балістикою та "Шахедами" відреагував і міський голова Олександр Вілкул.

"Скінчені тварюки вдарили двома балістичними “Іскандерами” у багатоквартирні будинки. Надається допомога постраждалим. Все розуміємо, всі працюємо. Скінчені тварюки…", - написав він.

Останні удари по Кривому Рогу

Російські окупанти вже кілька днів поспіль атакують Кривий Ріг. Зокрема, 6 січня ворог вдарив по місту балістичними ракетами. Метою був інфраструктурний об'єкт, ніхто не постраждав.

А от 7 січня 2026 року Кривий Ріг зазнав наймасованішої з початку повномасштабної війни атаки російських ударних безпілотників. Упродовж дня та вечора в місті пролунали десятки вибухів, а повітряна тривога тривала понад 10 годин.

Пошкоджень зазнали два приватні підприємства, а в Криворізькому районі зафіксували руйнування об’єктів інфраструктури.

Після кількагодинної атаки жителів Кривого Рогу попередили про можливість серйозних відключень світла.

