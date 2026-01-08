Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість постраждалих стрімко зростає

За словами чиновника, кількість постраждалих унаслідок ракетного удару в Кривому розі постійно збільшується.

Серед постраждалих дев’ять людей були госпіталізовані, серед них двоє дітей: 7-річний та 16-річний хлопці. Один чоловік, госпіталізований раніше, якому відірвало вибухом ногу, украй важкий - він в операційній.

У місті пошкоджено близько 15 багатоквартирних будинків та автомобілі, що перебували поблизу місць ураження.

Рятувальні та медичні служби працюють на місцях для надання допомоги постраждалим і локалізації наслідків атаки.

Наразі тривають обстеження пошкоджених будівель і територій, щоб оцінити повний масштаб руйнувань та забезпечити безпеку місцевих жителів.

Зазначимо, що на удар балістикою та "Шахедами" відреагував і міський голова Олександр Вілкул.

"Скінчені тварюки вдарили двома балістичними “Іскандерами” у багатоквартирні будинки. Надається допомога постраждалим. Все розуміємо, всі працюємо. Скінчені тварюки…", - написав він.