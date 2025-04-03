Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість постраждалих зросла

У Кривому Розі збільшилася кількість постраждалих внаслідок ракетного обстрілу 2 квітня. Агресор також атакував і кілька інших громад Дніпропетровської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
За уточненою інформацією, через учорашній ракетний удар по Кривому Рогу, постраждали 17 людей. З них 11 залишаються в лікарні, четверо - загинули.
Минулої ночі агресор також обстріляв Дніпропетровську область безпілотниками. Підрозділи ПвК "Схід" знищили 10 ворожих цілей.
У Павлограді внаслідок атаки БпЛА побиті вікна в адмінбудівлі та двох п'ятиповерхових будинках.
Крім того, російська армія поцілила дроном по Межівській громаді Синельниківського району, пошкоджені будівлі.
"Серед потрощеного житлового фонду - 9 багатоповерхівок, автомобілі та гаражі, АЗС, адмінбудівлі, пошта", - написав Лисак.
На місці розгорнули штаб допомоги, де можна отримати будматеріали і подати заяву на матеріальну допомогу від міста.
Фото: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак (t.me/dnipropetrovskaODA/20569)
Російські військові продовжують атакувати тилові населені пункти України ракетами, ударними дронами та керованими авіабомбами.
Вдень у середу, 2 квітня, загарбники вдарили балістичною ракетою по Кривому Рогу. Спочатку повідомлялося про чотирьох постраждалих.
Президент Володимир Зеленський показав фото з місця прильоту.
Крім того, вночі 3 квітня російські ударні БпЛА атакували Київський район Харкова. Пошкоджено будинки, склади та світлофори.
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