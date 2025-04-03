Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість постраждалих зросла

За уточненою інформацією, через учорашній ракетний удар по Кривому Рогу, постраждали 17 людей. З них 11 залишаються в лікарні, четверо - загинули.

Минулої ночі агресор також обстріляв Дніпропетровську область безпілотниками. Підрозділи ПвК "Схід" знищили 10 ворожих цілей.

У Павлограді внаслідок атаки БпЛА побиті вікна в адмінбудівлі та двох п'ятиповерхових будинках.

Крім того, російська армія поцілила дроном по Межівській громаді Синельниківського району, пошкоджені будівлі.

"Серед потрощеного житлового фонду - 9 багатоповерхівок, автомобілі та гаражі, АЗС, адмінбудівлі, пошта", - написав Лисак.

На місці розгорнули штаб допомоги, де можна отримати будматеріали і подати заяву на матеріальну допомогу від міста.

Фото: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак (t.me/dnipropetrovskaODA/20569)