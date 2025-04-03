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Ракетный удар по Кривому Рогу: количество пострадавших возросло

Фото: в Кривом Роге возросло количество пострадавших от ракетной атаки (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Кривом Роге увеличилось количество пострадавших ракетного обстрела 2 апреля. Агрессор также атаковал и несколько других общин Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

По уточненной информации, из-за вчерашнего ракетного удара по Кривому Рогу, пострадали 17 человек. Из них 11 остаются в больнице, четверо - погибли.

Прошлой ночью агрессор также обстрелял Днепропетровскую область беспилотниками. Подразделения ПвК "Восток" уничтожили 10 вражеских целей.

В Павлограде в результате атаки БпЛА побиты окна в админздании и двух пятиэтажных домах.

Кроме того, российская армия попала дроном по Межевской громаде Синельниковского района, повреждены здания.

"Среди разбитого жилого фонда - 9 многоэтажек, автомобили и гаражи, АЗС, админздания, почта", - написал Лысак.

На месте развернули штаб помощи, где можно получить стройматериалы и подать заявление на материальную помощь от города.

 

Фото: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак (t.me/dnipropetrovskaODA/20569)

Обстрелы России

Российские военные продолжают атаковать тыловые населенные пункты Украины ракетами, ударными дронами и управляемыми авиабомбами.

Днем в среду, 2 апреля, захватчики ударили баллистической ракетой по Кривому Рогу. Сначала сообщалось о четырех пострадавших.

Президент Владимир Зеленский показал фото с места прилета.

Кроме того, ночью 3 апреля российские ударные БпЛА атаковали Киевский район Харькова. Повреждены дома, склады и светофоры.

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