Ракетный удар по Кривому Рогу: количество пострадавших возросло

В Кривом Роге увеличилось количество пострадавших ракетного обстрела 2 апреля. Агрессор также атаковал и несколько других общин Днепропетровской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.
По уточненной информации, из-за вчерашнего ракетного удара по Кривому Рогу, пострадали 17 человек. Из них 11 остаются в больнице, четверо - погибли.
Прошлой ночью агрессор также обстрелял Днепропетровскую область беспилотниками. Подразделения ПвК "Восток" уничтожили 10 вражеских целей.
В Павлограде в результате атаки БпЛА побиты окна в админздании и двух пятиэтажных домах.
Кроме того, российская армия попала дроном по Межевской громаде Синельниковского района, повреждены здания.
"Среди разбитого жилого фонда - 9 многоэтажек, автомобили и гаражи, АЗС, админздания, почта", - написал Лысак.
На месте развернули штаб помощи, где можно получить стройматериалы и подать заявление на материальную помощь от города.
Фото: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак (t.me/dnipropetrovskaODA/20569)
Российские военные продолжают атаковать тыловые населенные пункты Украины ракетами, ударными дронами и управляемыми авиабомбами.
Днем в среду, 2 апреля, захватчики ударили баллистической ракетой по Кривому Рогу. Сначала сообщалось о четырех пострадавших.
Президент Владимир Зеленский показал фото с места прилета.
Кроме того, ночью 3 апреля российские ударные БпЛА атаковали Киевский район Харькова. Повреждены дома, склады и светофоры.
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