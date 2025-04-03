П'ятий обстріл за тиждень: уточнено наслідки масованого удару по Харкову (відео)

Через масований дроновий обстріл Харкова ввечері напередодні були пошкоджені склади, приватні будинки та світлофори. Під удар потрапив один з районів міста, обійшлося без постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру .

Як розповів спікер Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, російські загарбники вчора ввечері, 2 квітня, били по Харкову дронами протягом години.

Зазначається, що ворог розпочав атаку із застосуванням групи БПЛА "Гєрань-2" з 21.45 вчора, та завдав близько 14 ударів по Київському району міста.

"Це вже п'ятий масований обстріл міста Харків за цей тиждень", - звернув увагу Чубенко.

За словами представника облпрокуратури, влучання були здебільшого по промисловій зоні.

Також зафіксовані два влучання біля приватної житлової забудови - там пошкоджено фасади будинків, вибиті шибки та вікна. Ще є влучання по відкритій місцевості також біля одного зі складів в центральній частині міста, розповів Чубенко

Є пошкодження місць громадського користування - стовпів та світлофорів, додав спікер облпрокуратури.

На щастя, обійшлося без травмованих.

Удар дронів по Харкову

Як повідомлялося раніше, ввечері 2 квітня на тлі загрози ударів БПЛА у Харкові пролунала серія вибухів. Місто було під атакою дронів втретє за добу.

Представник місцевої влади розповіли, що удар було здійснено ворогом по приватному сектору Київського району. Також повідомлялося, що фіксувалося загоряння на місці "прильотів".

Пізніше мер Ігор Терехов повідомив, що у Харкові було 14 ударів дронів по п'яти локаціях міста - усі у Київському районі.

За його словами, були "невеличкі пошкодження житлового фонду та транспортної інфраструктури".

Перед тим, також 2 квітня, російські окупанти атакували Харків ударним дроном "Молнія", який влучив по багатоповерхівці. У Київському районі міста були пошкоджені три багатоповерхівки. Тоді внаслідок атаки постраждало п'ятеро людей, серед них дитина.

Додамо, за словами мера Харкова Терехова, березень став найважчим місяцем для міста з початку року. Він розповів, що подвоїлися російські атаки та масштаби руйнувань.