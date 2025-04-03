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Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість постраждалих зросла

Кривий Ріг, Четвер 03 квітня 2025 08:00
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Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість постраждалих зросла Фото: у Кривому Розі зросла кількість постраждалих від ракетної атаки (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У Кривому Розі збільшилася кількість постраждалих внаслідок ракетного обстрілу 2 квітня. Агресор також атакував і кілька інших громад Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

За уточненою інформацією, через учорашній ракетний удар по Кривому Рогу, постраждали 17 людей. З них 11 залишаються в лікарні, четверо - загинули.

Минулої ночі агресор також обстріляв Дніпропетровську область безпілотниками. Підрозділи ПвК "Схід" знищили 10 ворожих цілей.

У Павлограді внаслідок атаки БпЛА побиті вікна в адмінбудівлі та двох п'ятиповерхових будинках.

Крім того, російська армія поцілила дроном по Межівській громаді Синельниківського району, пошкоджені будівлі.

"Серед потрощеного житлового фонду - 9 багатоповерхівок, автомобілі та гаражі, АЗС, адмінбудівлі, пошта", - написав Лисак.

На місці розгорнули штаб допомоги, де можна отримати будматеріали і подати заяву на матеріальну допомогу від міста.

Фото: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак (t.me/dnipropetrovskaODA/20569)

Обстріли Росії

Російські військові продовжують атакувати тилові населені пункти України ракетами, ударними дронами та керованими авіабомбами.

Вдень у середу, 2 квітня, загарбники вдарили балістичною ракетою по Кривому Рогу. Спочатку повідомлялося про чотирьох постраждалих.

Президент Володимир Зеленський показав фото з місця прильоту.

Крім того, вночі 3 квітня російські ударні БпЛА атакували Київський район Харкова. Пошкоджено будинки, склади та світлофори.

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