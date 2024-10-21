Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість постраждалих зросла

Зазначається, що поранень зазнала 12-річна дівчинка. Її стан задовільний, вона лікуватиметься вдома.

Також серед потерпілих 22-річний чоловік, а також жінки 36 і 63 років. Усім надали необхідну медичну допомогу.

Пошкоджені готель, п'ять багатоповерхівок, об'єкт культури, банк, 2 магазини і 14 автівок.

Фото: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак (t.me/dnipropetrovskaODA)

Лисак також додав, що вночі агресор обстріляв з важкої артилерії Нікопольський район і вдарив по Марганцю.

Постраждалих серед цивільного населення немає.