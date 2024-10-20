Окупанти знову атакували Кривий Ріг балістикою: які наслідки

Російські окупанти завдали по Кривому Рогу ракетного удару сьогодні ввечері, 20 жовтня. Ворог для цієї атаки знову, як і вчора, застосував балістичне озброєння.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на голову Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула та начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака .

Зазначимо, що після оголошення повітряної тривоги у Дніпропетровські області у Повітряних силах попереджали про загрозу балістики з південного напрямку. А згодом військові заявили про фіксацію швидкісної цілі у напрямку Кривого Рогу.

У місцевих пабліках з'явилися повідомлення, що в районі міста було чути вибух.

"Ракетний удар балістикою. Всі працюємо", - розповів керівник Ради оборони Кривого Рогу Вілкул.

Також він закликав мешканців дотримуватися правил щодо інформ-тиші - нічого не знімати та не викладати в інтернет, та просив залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги, позаяк "можуть бути повторні пуски".

Глава ОВА пізніше поінформував, що внаслідок ворожої ракетної атаки у Кривому Розі є пошкодження цивільної інфраструктури.

"Деталі уточнюємо. Повітряна тривога продовжується. До відбою залишайтеся в безпечному місці", - написав чиновник у своєму Telegram.

Оновлено: є постраждалі

Пізніше глава Дніпропетровської ОВА розповів, що з'явилися дані про одну постраждалу людину внаслідок російського удару по Кривому Рогу.

"Чоловіку надають всю необхідну меддопомогу. Яких збитків завдав ворог, уточнюємо", - додав чиновник.

Пізніше Вілкул розповів, що у місті вже відомо про трьох постраждалих через ворожий ракетний удар.

Зазначається, що двоє з них були госпіталізовані, їх стан розцінюється як "середньої важкості", й "життю нічого не загрожує".

Оновлено: які пошкодження

Як розповів начальник Ради оборони міста Вілкул, у Кривому Розі окрім об'єкта цивільної інфраструктури також пошкоджені будинки та об'єкти бізнесу. Він зазначив, що "приліт" був в районі "дуже щільної багатоповерхової забудови".

"Дуже багато пошкоджень у будинках та об'єктах бізнесу. На місці працюють усі рятувальні, медичні та комунальні служби", - розповів він.

Також зазначається, що штаб допомоги розгортають перед ПК "Центральний", вул. Романа Шухевича 19.

Ракетні обстріли Кривого Рогу

Нагадаємо, вчора пізно ввечері, 19 жовтня, російські окупанти двічі завдали ударів по Кривому Рогу із застосуванням балістичного озброєння.

Пізніше стало відомо, що у Кривому Розі були розпочаті аварійно-рятувальні роботи, й у місті були пошкоджені житлові будинки.

Вже вранці місцева влада уточнила, що в Кривому Розі через ракетний удар постраждали 17 людей, серед них був рятувальник.Крім того, з'ясувалося, що окупанти при атаці завдали повторного удару, коли співробітники ДСНС ліквідували пожежу через першу атаку.

Додамо, близько першої години дня у Кривому Розі завершили рятувальну операцію після російського обстрілу.