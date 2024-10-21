Ракетный удар по Кривому Рогу: число пострадавших возросло

Отмечается, что ранения получила 12-летняя девочка. Ее состояние удовлетворительное, она будет лечиться дома.

Также среди пострадавших 22-летний мужчина, а также женщины 36 и 63 лет. Всем оказали необходимую медицинскую помощь.

Повреждены отель, пять многоэтажек, объект культуры, банк, 2 магазина и 14 автомобилей.

Фото: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак (t.me/dnipropetrovskaODA)

Лысак также добавил, что ночью агрессор обстрелял из тяжелой артиллерии Никопольский район и ударил по Марганцу.

Пострадавших среди гражданского населения нет.