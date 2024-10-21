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Ракетный удар по Кривому Рогу: число пострадавших возросло

Фото: количество пострадавших ракетного удара по Кривому Рогу возросло (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Вечером 20 октября россияне ударили по Кривому Рогу баллистической ракетой. В результате обстрела пострадали четыре человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

Отмечается, что ранения получила 12-летняя девочка. Ее состояние удовлетворительное, она будет лечиться дома.

Также среди пострадавших 22-летний мужчина, а также женщины 36 и 63 лет. Всем оказали необходимую медицинскую помощь.

Повреждены отель, пять многоэтажек, объект культуры, банк, 2 магазина и 14 автомобилей.

 

Фото: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак (t.me/dnipropetrovskaODA)

Лысак также добавил, что ночью агрессор обстрелял из тяжелой артиллерии Никопольский район и ударил по Марганцу.

Пострадавших среди гражданского населения нет.

Ракетный удар по Кривому Рогу

Вечером 20 октября российские террористы атаковали баллистическими ракетами город Кривой Рог. Сначала сообщалось о трех пострадавших.

Армия РФ также дважды обстреляла Кривой Рог баллистикой в субботу, 19 октября.

Из-за атаки были повреждены жилые дома, в городе пострадали 17 человек, среди них - спасатель.

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Кривой Рог