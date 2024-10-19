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Росіяни ударили по Кривому Рогу балістикою

Кривий Ріг, Субота 19 жовтня 2024 23:26
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Росіяни ударили по Кривому Рогу балістикою Ілюстративне фото: у Кривому Розі було чути вибухи через російський ракетний удар (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Кривий Ріг Дніпропетровської області зазнав ракетного обстрілу сьогодні пізно ввечері, 19 жовтня. В районі міста було чути вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram та главу Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула.

Російські загарбники застосували для ударів по Кривому Рогу балістичне озброєння.

У Повітряних силах інформували про фіксацію пусків противником балістики у напрямку цього міста спочатку о 22.41, а пізніше - о 23.10 - повідомили про швидкісну ціль на Кривий Ріг.

Крім того, військові розповіли перед цим про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння з півдня.

Керівник Ради оборони Кривого Рогу інформував про повторні "виходи" ракет загарбників з тимчасово окупованого Криму, та закликав місцевих мешканців бути в укриттях та дотримуватися правила щодо "двох стін".

"Другий удар балістикою за останні пів години. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет", - написав він у своєму Telegram о 23:13.

Зауважимо, у криворізьких пабліках писали про звуки вибухів, які було чути в районі міста. А влада Дніпропетровської області повідомляла про "реакцію на ракетну небезпеку".

Росіяни ударили по Кривому Рогу балістикою

Оновлено: які наслідки

Майже опівночі керівник Дніпропетровської обласної війскової адміністрації Сергій Лисак у своєму Telegram розповів, що російські загарбники двічі атакували Кривий Ріг.

"Горіла автівка. Вогонь вже приборкали. Наслідки уточнюються. Більше інформації згодом", - розповів чиновник.

Нагадаємо, перед тим російські загарбники атакували Кривий Ріг дронами-камікадзе 10 жовтня. У місті лунали вибухи, й через ворожий удар була пошкоджена п'ятиповерхівка.

Також раніше повідомлялося, що 27 вересня окупанти вдарили по Кривому Рогу балістикою, й влучили ракетою по будівлі управління поліції. Тоді через обстріл були постраждалі та загибла, у місті проводили рятувальну операцію - людей шукали й діставали з-під завалів будівлі.

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Кривий Ріг Ракетний удар Вибухи
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