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Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість поранених збільшилася до 14, уточнено наслідки

Фото: наслідки російського удару по Кривому Рогу 28 жовтня (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Володимир Костирін

У Кривому Розі внаслідок вчорашньої вечірньої російської ракетної атаки кількість поранених зросла з 12 до 14 осіб. Загинув також 39-річний чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака.

Перед тим було відомо про дванадцять постраждалих в результаті російського обстрілу міста із застосуванням балістичного озброєння.

За словами чиновника, 10 постраждалих були госпіталізовані, й стан однієї особи розцінюється як "важкий", а інші - в стані середньої тяжкості. 

"На жаль, через атаку обірвалося життя 39-річного чоловіка", - розповів керівник ОВА.

Пожежа, руйнування та пошкодження у місті

Він також поінформував, що пожежу, яка виникла після "прильоту" у Кривому Розі, вже загасили співробітники ДСНС.

У місті внаслідок ворожого обстрілу були пошкоджені:

  • 11 багатоквартирних будинків,
  • клініка,
  • школа,
  • адмінбудівля,
  • також були повністю знищені 12 гаражів, і понівечені ще 10  понівечені,
  • крім того, "зачепило" газогін.
 

Наслідки російського ракетного удару по Кривому Рогу напередодні ввечері, 28 жовтня (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

Своєю чергою керівник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул уточнив, що вчора ввечері російські окупанти вдарили балістичною ракетою по житловому кварталі міста з дуже щільною багатоквартирною забудовою.

"На місце одразу були направлені всі екстрені, медичні та комунальні служби. З будинку вдалося врятувати 5 людей. Але, на жаль, 14 людей постраждали", - розповів він. 

За словами Вілкула, попри усі намагання медиків врятувати життя потерпілого, помер 39-річний чоловік, у якого була надважка відкрита черепно-мозкова травма.

"Внаслідок удару майже зруйновано триповерховий будинок, пошкоджено понад 20 житлових будинків (вікна, покрівлі, майно мешканців), медзаклад, школа, гаражі, об'єкти бізнесу, магазини, офісні приміщення", - йдеться в його заяві.

Він додав, що наслідки ворожого обстрілу Кривого Рогу ще уточнюються, й наразі пошуково-рятувальна операція закінчена.

Обстріл Кривого Рогу

Нагадаємо, ввечері 28 жовтня російські терористи завдали удару балістикою по Кривому Рогу. В результаті обстрілу загинув чоловік, було понад десять постраждалих.

Місцева влада зазначила, що довкола місця прильоту дуже багато пошкоджених будинків, вибиті шибки і балкони. Була розпочата аварійно-рятувальна операція.

Крім того, повідомлялося, що президент Володимир Зеленський відреагував на ракетний удар РФ по Кривому Рогу.

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