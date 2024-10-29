Ракетный удар по Кривому Рогу: количество раненых увеличилось до 14, уточнены последствия

Перед этим было известно о двенадцати пострадавших в результате российских обстрелов города с применением баллистического вооружения.

По словам чиновника, 10 пострадавших были госпитализированы, и состояние одного человека расценивается как "тяжелое", а другие - в состоянии средней тяжести.

"К сожалению, из-за атаки оборвалась жизнь 39-летнего мужчины", - рассказал руководитель ОВА.

Пожар, разрушения и повреждения в городе

Он также проинформировал, что пожар, возникший после "прилета" в Кривом Роге, уже потушили сотрудники ГСЧС.

В городе в результате вражеских обстрелов были повреждены:

11 многоквартирных домов,

клиника,

школа,

админздание,

также были полностью уничтожены 12 гаражей, и повреждены еще 10,

кроме того, "зацепило" газопровод.

Последствия российского ракетного удара по Кривому Рогу накануне вечером, 28 октября (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

В свою очередь руководитель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул уточнил, что вчера вечером российские оккупанты ударили баллистической ракетой по жилому кварталу города с очень плотной многоквартирной застройкой.

"На место сразу были направлены все экстренные, медицинские и коммунальные службы. Из дома удалось спасти 5 человек. Но, к сожалению, 14 человек пострадали", - рассказал он.

По словам Вилкула, несмотря на все попытки медиков спасти жизнь потерпевшего, скончался 39-летний мужчина, у которого была сверхтяжелая открытая черепно-мозговая травма.

"В результате удара почти разрушен трехэтажный дом, повреждены более 20 жилых домов (окна, кровли, имущество жителей), медучреждение, школа, гаражи, объекты бизнеса, магазины, офисные помещения", - говорится в его заявлении.

Он добавил, что последствия вражеского обстрела Кривого Рога еще уточняются, и сейчас поисково-спасательная операция окончена.

Обстрел Кривого Рога

Напомним, вечером 28 октября российские террористы нанесли удар баллистикой по Кривому Рогу. В результате обстрела погиб мужчина, было более десяти пострадавших.

Местные власти отметили, что вокруг места прилета очень много поврежденных домов, выбиты стекла и балконы. Была начата аварийно-спасательная операция.

Кроме того, сообщалось, что президент Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар РФ по Кривому Рогу.