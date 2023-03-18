Ракетний удар по Краматорську: в ДСНС повідомили про ще одного пораненого

В суботу, 18 березня, російські війська атакували Краматорськ у Донецькій області. Наразі вже відомо про 9 поранених, ще дві людини загинуло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУ ДСНС в Донецькій області.

"Донецька область потерпає від постійних обстрілів росіян. Гинуть мирні мешканці, знищується інфраструктура", - йдеться у повідомленні. Внаслідок обстрілу міста Краматорськ 2 людини загинуло і 9 поранено, троє з яких у важкому стані. "За попередньою інформацією, пошкоджено з десяток житлових будинків та декілька автомобілів", - додали у ДСНС.