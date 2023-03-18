Росіяни вдарили касетними боєприпасами по Краматорську: є загиблі та поранені
Сьогодні, 18 березня, російські окупанти обстріляли Краматорськ касетними боєприпасами. Внаслідок атаки двоє людей загинули, є поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка в Telegram.
"Щонайменше 2 людей загинули і 5 поранені - наслідок обстрілу Краматорська. Це - оперативні дані на 17:15. Росіяни обстріляли місто касетними боєприпасами, влучили в парк Бернацького та ритуальну службу", - написав Кириленко.
Фото: наслідки обстрілу Краматорська (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
За його словами, внаслідок атаки пошкоджено близько десяти житлових будинків та кілька автомобілів.
Кириленко також наголосив, що окупанти б'ють по місту цілодобово.
Нагадаємо, у Краматорську сьогодні вдень пролунали вибухи.
Пізніше стало відомо, що росіяни вдарили ракетами по околицях міста.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.