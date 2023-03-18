Кількість поранених внаслідок обстрілу Краматорська зросла до восьми

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Краматорської міської військової адміністрації Олександра Гончаренка.

"Росія продовжує терор. Наслідки обстрілу Краматорська касетними боєприпасами - 2 людини загинуло та 8 поранено (троє важких)", - йдеться у повідомленні.

Гончаренко зауважив, що окупанти обстріляли приватний сектор, сад Бернацького та територію двох комунальних підприємств. За попередньою інформацією, пошкоджено з десяток житлових будинків та 14 одиниць комунальної техніки.

У прокуратурі повідомили, що окупанти завдали удару по місту з РСЗВ "Ураган".

"Наразі на місці працюють прокурори, правоохоронці та рятувальники. Досудове розслідування триває. Точна кількість потерпілих встановлюється", - повідомили у прокуратурі.