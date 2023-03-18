ua ru
Сб, 18 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Кількість поранених внаслідок обстрілу Краматорська зросла до восьми

Новость на русском →
Краматорськ, Субота 18 березня 2023 18:39
Кількість поранених внаслідок обстрілу Краматорська зросла до восьми Фото: обстріл Краматорська (facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko)
Автор: Дмитро Браславський

Кількість поранених внаслідок ракетного обстрілу Краматорська (Донецька область) зросла до восьми людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Краматорської міської військової адміністрації Олександра Гончаренка.

"Росія продовжує терор. Наслідки обстрілу Краматорська касетними боєприпасами - 2 людини загинуло та 8 поранено (троє важких)", - йдеться у повідомленні.

Гончаренко зауважив, що окупанти обстріляли приватний сектор, сад Бернацького та територію двох комунальних підприємств. За попередньою інформацією, пошкоджено з десяток житлових будинків та 14 одиниць комунальної техніки.

У прокуратурі повідомили, що окупанти завдали удару по місту з РСЗВ "Ураган".

"Наразі на місці працюють прокурори, правоохоронці та рятувальники. Досудове розслідування триває. Точна кількість потерпілих встановлюється", - повідомили у прокуратурі.

Нагадаємо, що російські окупанти обстріляли Краматорськ касетними боєприпасами. Внаслідок атаки двоє людей загинули, є поранені.

Раніше повідомлялось, що у Краматорську сьогодні вдень пролунали вибухи.

Пізніше стало відомо, що росіяни вдарили ракетами по околицях міста.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Краматорськ Донбас Донецька область Війна в Україні
NEWS
Шмигаль підтвердив кадрові перестановки у Кабміні
Шмигаль підтвердив кадрові перестановки у Кабміні
DAILY
Коли Україна вступить до Євросоюзу і які вимоги Брюсселя ще треба виконати
Дмитро Левицькийредактор ленты новостей Коли Україна вступить до Євросоюзу і які вимоги Брюсселя ще треба виконати