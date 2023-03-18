Ракетный удар по Краматорску: в ГСЧС сообщили о еще одном раненом
В субботу, 18 марта, российские войска атаковали Краматорск в Донецкой области. В настоящее время 9 ранены, еще два человека погибли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУ ГСЧС в Донецкой области.
"Донецкая область страдает от постоянных обстрелов россиян. Погибают мирные жители, уничтожается инфраструктура", - говорится в сообщении.
В результате обстрела города Краматорск 2 человека погибли и 9 ранены, трое из которых в тяжелом состоянии.
"По предварительной информации, повреждено с десяток жилых домов и несколько автомобилей", - добавили в ГСЧС.
Напомним, что российские оккупанты обстреляли Краматорск кассетными боеприпасами. В результате атаки два человека погибли, есть раненые.
Позже стало известно, что количество раненых в результате ракетных обстрелов Краматорска (Донецкая область) возросло до восьми человек.
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