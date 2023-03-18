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Ракетный удар по Краматорску: в ГСЧС сообщили о еще одном раненом

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Краматорск, Суббота 18 марта 2023 22:05
Ракетный удар по Краматорску: в ГСЧС сообщили о еще одном раненом Фото: Скорая помощь (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В субботу, 18 марта, российские войска атаковали Краматорск в Донецкой области. В настоящее время 9 ранены, еще два человека погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУ ГСЧС в Донецкой области.

"Донецкая область страдает от постоянных обстрелов россиян. Погибают мирные жители, уничтожается инфраструктура", - говорится в сообщении.

В результате обстрела города Краматорск 2 человека погибли и 9 ранены, трое из которых в тяжелом состоянии.

"По предварительной информации, повреждено с десяток жилых домов и несколько автомобилей", - добавили в ГСЧС.

Напомним, что российские оккупанты обстреляли Краматорск кассетными боеприпасами. В результате атаки два человека погибли, есть раненые.

Позже стало известно, что количество раненых в результате ракетных обстрелов Краматорска (Донецкая область) возросло до восьми человек.

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Российская Федерация Краматорск Донбасс Донецкая область ГСЧС Война в Украине
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