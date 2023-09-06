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Ракетний удар по Києву: з'явилися фото наслідків обстрілу

Фото: війська РФ завдали комбінованого ракетного удару по Києву (t.me/dsns_telegram)
Автор: Константин Широкун

Російські війська завдали комбінованого ракетного удару по Києву сьогодні вранці, 6 вересня. Внаслідок падіння уламків збитої ракети виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС України.

Повідомляється, що падіння уламків спричинило спалах на території торговельного підприємства в Київській області, рятувальники його оперативно ліквідували. За попередніми даними, жертв та постраждалих не виявлено.

Обстріл України вночі 6 вересня

Російські війська завдали масованого удару по Одеській області за допомогою БПЛА типу "Шахед". Повідомляється, що внаслідок удару у кількох населених пунктах області зафіксовано руйнування та пожежі. Також пошкоджено об'єкти припортової та сільськогосподарської інфраструктури, одна людина загинула.

Також окупанти завдали комбінованого ракетного удару по столиці. У Києві та низці регіонів працювали сили ППО.

Пізніше стало відомо, що окупанти випустили по столиці крилаті ракети типу Х-101/555/55. Одночасно по Києву було запущено ракети іншого типу, ймовірно – балістичного. Усі ворожі цілі, що рухалися у напрямку столиці, були знищені силами та засобами ППО.

 

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