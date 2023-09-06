У Києві пролунали вибухи, працює ППО
Фото: в Києві працює ППО вночі 6 вересня (GettyImages)
У Києві сьогодні вночі 6 вересня пролунали вибухи. Працюють сили протиповітряної оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМВА.
"Увага! В столиці працює ППО!", - йдеться у повідомленні КМВА.
Мешканців столиці закликають перебувати в укриттях під час повітряної тривоги або дотримуватися правил "двох стін".
Мер Києва Віталй Кличко повідомив, що в напрямку столиці "йдуть ще ракети".
Масштабна повітряна тривога
Сьогодні вночі 6 вересня по всій території України оголосили повітряну тривогу. Сили оборони півдня повідомили про пуски крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.