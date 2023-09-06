У Києві пролунали вибухи, працює ППО

У Києві сьогодні вночі 6 вересня пролунали вибухи. Працюють сили протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМВА.

"Увага! В столиці працює ППО!", - йдеться у повідомленні КМВА.

Мешканців столиці закликають перебувати в укриттях під час повітряної тривоги або дотримуватися правил "двох стін".

Мер Києва Віталй Кличко повідомив, що в напрямку столиці "йдуть ще ракети".

Масштабна повітряна тривога

Сьогодні вночі 6 вересня по всій території України оголосили повітряну тривогу. Сили оборони півдня повідомили про пуски крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс.