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У Києві пролунали вибухи, працює ППО

Київ, Середа 06 вересня 2023 05:55
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У Києві пролунали вибухи, працює ППО Фото: в Києві працює ППО вночі 6 вересня (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

У Києві сьогодні вночі 6 вересня пролунали вибухи. Працюють сили протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМВА.

"Увага! В столиці працює ППО!", - йдеться у повідомленні КМВА.

Мешканців столиці закликають перебувати в укриттях під час повітряної тривоги або дотримуватися правил "двох стін".

Мер Києва Віталй Кличко повідомив, що в напрямку столиці "йдуть ще ракети".

Масштабна повітряна тривога

Сьогодні вночі 6 вересня по всій території України оголосили повітряну тривогу. Сили оборони півдня повідомили про пуски крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс.

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Київ Вибух ПВО
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