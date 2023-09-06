Ракетный удар по Киеву: появились фото последствий обстрела

Сообщается, что падение обломков стало причиной возгорания на территории торгового предприятия в Киевской области, спасатели его оперативно ликвидировали. По предварительным данным, жертв и пострадавших не обнаружено.

Обстрел Украины ночью 6 сентября

Российские войска нанесли массированный удар по Одесской области с помощью БПЛА типа "Шахед". Сообщается, что в результате удара в нескольких населённых пунктах области зафиксированы разрушения и пожары. Также повреждены объекты припортовой и сельскохозяйственной инфраструктуры, один человек погиб.

Также оккупанты нанесли комбинированный ракетный удар по столице. В Киеве и ряде регионов работали силы ПВО.

Позже стало известно, что оккупанты выпустили по столице крылатые ракеты типа Х-101/555/55. Одновременно по Киеву были запущены ракеты другого типа, вероятно – баллистического. Все вражеские цели, двигавшиеся в направлении столицы, были уничтожены силами и средствами ПВО.