RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ракетный удар по Киеву: появились фото последствий обстрела

Фото: войска РФ нанесли комбинированный ракетный удар по Киеву (t.me/dsns_telegram)
Автор: Константин Широкун

Российские войска нанесли комбинированный ракетный удар по Киеву сегодня рано утром, 6 сентября. В результате падения обломков сбитой ракеты возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Украины.

Сообщается, что падение обломков стало причиной возгорания на территории торгового предприятия в Киевской области, спасатели его оперативно ликвидировали. По предварительным данным, жертв и пострадавших не обнаружено.

Обстрел Украины ночью 6 сентября

Российские войска нанесли массированный удар по Одесской области с помощью БПЛА типа "Шахед". Сообщается, что в результате удара в нескольких населённых пунктах области зафиксированы разрушения и пожары. Также повреждены объекты припортовой и сельскохозяйственной инфраструктуры, один человек погиб.

Также оккупанты нанесли комбинированный ракетный удар по столице. В Киеве и ряде регионов работали силы ПВО.

Позже стало известно, что оккупанты выпустили по столице крылатые ракеты типа Х-101/555/55. Одновременно по Киеву были запущены ракеты другого типа, вероятно – баллистического. Все вражеские цели, двигавшиеся в направлении столицы, были уничтожены силами и средствами ПВО.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в УкраинуКиевракетный ударГСЧС