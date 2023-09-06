ua en ru
Ср, 06 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ракетний удар по Києву: війська РФ били двома типами озброєння, всі цілі збила ППО

Київ, Середа 06 вересня 2023 06:52
UA EN RU
Ракетний удар по Києву: війська РФ били двома типами озброєння, всі цілі збила ППО Фото: російські війська завдали ракетного удару по Києву (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Російські війська завдали ракетного удару по Києву сьогодні вранці, 6 вересня. Повідомляється, що всі повітряні цілі супротивника знищили сили ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМВА.

Чергова ракетна атака ворога на мирне місто. І знову атака не проста, а комбінована. Попередньо, з району Саратовської області РФ, з літаків стратегічної авіації Ту-95МС окупанти випустили крилаті ракети типу Х-101/555/55. запущено ракети іншого типу, ймовірно – балістичного", - йдеться у повідомленні КМВА.

Повідомляється, що всі ворожі цілі, що рухалися у напрямку столиці, були знищені силами та засобами ППО. За попередніми даними, у Києві обійшлося без жертв та руйнувань.

Обстріл України вночі 6 вересня

Російські війська завдали масованого удару по Одеській області за допомогою БПЛА типу "Шахед". Повідомляється, що внаслідок удару у кількох населених пунктах області зафіксовано руйнування та пожежі. Також пошкоджено об'єкти припортової та сільськогосподарської інфраструктури, одна людина загинула.

Також окупанти завдали комбінованого ракетного удару по столиці. У Києві та низці регіонів працювали сили ППО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Вторгнення Росії до України ракетный удар
NEWS
Нічний удар "Шахедами" по Одеській області: виникло кілька пожеж, є загиблий
Нічний удар "Шахедами" по Одеській області: виникло кілька пожеж, є загиблий
DAILY
Росія "краде" у Заходу технології та деталі для зброї. Що може зупинити "схеми" імпорту
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Росія "краде" у Заходу технології та деталі для зброї. Що може зупинити "схеми" імпорту