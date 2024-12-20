Ракетний удар по Києву: з'явились фото наслідків обстрілу

Зранку, 20 грудня, росіяни вдались до ракетної атаки на Київ. Внаслідок обстрілу падіння уламків фіксують у низці районів столиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Станом на зараз відомо про падіння уламків у:
Фото: наслідки ракетного удару по Києву (t.me/VA_Kyiv)
"Попередньо, в Голосіївському районі загинула одна людина", - додає КМДА.
Фото: наслідки ракетного удару по Києву (t.me/VA_Kyiv)
Російські війська систематично обстрілюють українські території, що створює серйозну загрозу для життя і безпеки цивільного населення. Для атак застосовуються різні типи зброї, серед яких ракетні комплекси, артилерійські системи, дрони, а також керовані авіабомби (КАБ).
Протягом останніх місяців також почастішали нічні атаки під час яких терористи застосовують дрони та ракети.
Сьогодні ж вранці по всій території України оголосили повітряну тривогу через зліт МіГ-31К у Росії. Пізніше стало відомо про ракетну атаку на Київ. У столиці пролунала серія вибухів.
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