Ракетный удар по Киеву: появились фото последствий обстрела

Утром, 20 декабря, россияне прибегли к ракетной атаке на Киев. В результате обстрела падение обломков фиксируют в ряде районов столицы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации (КГГА).
По состоянию на сейчас известно о падении обломков в:
Фото: последствия ракетного удара по Киеву (t.me/VA_Kyiv)
"Предварительно, в Голосеевском районе погиб один человек", - добавляет КГГА.
Фото: последствия ракетного удара по Киеву (t.me/VA_Kyiv)
Российские войска систематически обстреливают украинские территории, что создает серьезную угрозу для жизни и безопасности гражданского населения. Для атак применяются различные типы оружия, среди которых ракетные комплексы, артиллерийские системы, дроны, а также управляемые авиабомбы (КАБ).
В течение последних месяцев также участились ночные атаки, во время которых террористы применяют дроны и ракеты.
Сегодня же утром по всей территории Украины объявили воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К в России. Позже стало известно о ракетной атаке на Киев. В столице прогремела серия взрывов.
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