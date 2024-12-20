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Ракетный удар по Киеву: появились фото последствий обстрела

Пятница 20 декабря 2024 08:29
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Ракетный удар по Киеву: появились фото последствий обстрела Фото: последствия ракетного удара по Киеву (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Утром, 20 декабря, россияне прибегли к ракетной атаке на Киев. В результате обстрела падение обломков фиксируют в ряде районов столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации (КГГА).

По состоянию на сейчас известно о падении обломков в:

  • Голосеевском районе - повреждены офисное здание, газовая труба и дорожное покрытие. Произошло возгорание пяти автомобилей;
  • Днепровском районе - поврежден недострой;
  • Соломенскои районе - предварительно возгорание в здании;
  • Шевченковском районе.

Фото: последствия ракетного удара по Киеву (t.me/VA_Kyiv)

"Предварительно, в Голосеевском районе погиб один человек", - добавляет КГГА.

Фото: последствия ракетного удара по Киеву (t.me/VA_Kyiv)

Обстрел Киева и области

Российские войска систематически обстреливают украинские территории, что создает серьезную угрозу для жизни и безопасности гражданского населения. Для атак применяются различные типы оружия, среди которых ракетные комплексы, артиллерийские системы, дроны, а также управляемые авиабомбы (КАБ).

В течение последних месяцев также участились ночные атаки, во время которых террористы применяют дроны и ракеты.

Сегодня же утром по всей территории Украины объявили воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К в России. Позже стало известно о ракетной атаке на Киев. В столице прогремела серия взрывов.

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