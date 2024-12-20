Ракетний удар по Києву: названі наслідки атаки

У Києві через російську ракетну атаку сьогодні вранці, 20 грудня, фіксують падіння уламків у низці районів. Відомо про постраждалих та про пожежі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера столиці Віталія Кличка та Київську міську військову адміністрацію.
За останніми даними місцевої влади, фрагменти повітряних цілей впали у чотирьох районах. Так, ворожої атаки уламки впали в Голосіївському, Соломʼянському, Шевченківському та Дніпровському району столиці.
"Є загоряння - на дахах будівель, також палають автівки. Також пошкоджена тепломагістраль у Голосіївському районі", - розповів міський голова.
Мер додав, що наразі медики госпіталізували двох постраждалих.
Тут було пошкоджено офісну будівлю, дорожнє покриття та газову трубу. Крім того, палали 5 автівок. За словами Кличка, була пошкоджена тепломагістраль
Відомо про двох постраждалих громадян у цьому районі (одному надали медичну допомогу на місці, а іншого - госпіталізували).
У цьому районі було пошкоджено недобудову через падіння уламків збитих ракет.
Тут є попередні дані про загорання в будівлі.
Кличко розповів про пожежу у цьому районі.
Нагадаємо, сьогодні вранці по всій Україні оголосили повітряну тривогу через ракетну небезпеку, зокрема через зліт МіГ-31К у РФ.
Згодом стало відомо про ракетну атаку на Київ, й у столиці пролунала серія вибухів.
Також раніше повідомлялося, що у Києві цієї ночі через дронову атаку двічі оголошували повітряну тривогу. Пізніше стало відомо про падіння уламків БПЛА противника у Деснянському районі. Також столична влада розповіла, що усі дрони ворога, які загрожували Києву, були збиті ППО.
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