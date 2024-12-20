Ракетный удар по Киеву: названы последствия атаки

Комбинированный ракетный удар по Киеву россияне нанесли около 07:00 утра. Как заявили в КГВА, вероятно, враг применил аэробалистические ракеты "Кинжал" с бортов МиГ-31К и баллистические ракеты типа Искандер/KN-23.

По данным местных властей, фрагменты воздушных целей упали в трех районах. Так, от вражеской атаки обломки упали в Голосеевском, Соломенском, Шевченковском районах столицы.

Обновлено 08:40. Первоначально сообщалось о погибшем. Впрочем, в настоящее время местные власти не подтверждают эти данные. В ГСЧС наоборот информируют об одной жертве.

По последним данным, всего в Киеве 7 пострадавших в результате атаки.

Обновлено 09:23. Уже 9 пострадавших в результате вражеской атаки на столицу. Четырех из них госпитализировали. Также обнаружили тело одного погибшего, сообщил Кличко.

Голосеевский район

Здесь было повреждено офисное здание, дорожное покрытие и газовая труба с последующей разгерметизацией. Кроме того, пылали 5 автомобилей. По словам Кличко, была повреждена тепломагистраль.

По другому адресу поврежден фасад офисного здания с последующим возгоранием на кровле, произошло разрушение на пятнадцатом этаже (вероятно есть заблокированные люди).

Известно о двух пострадавших граждан в этом районе (одному оказали медицинскую помощь на месте, а другого - госпитализировали).

Фото: последствия ракетной атаки в Голосеевском районе Киева (Виталий Носач, РБК-Украина)

Из-за повреждения тепломагистрали в Голосеевском районе сейчас без тепла сейчас 630 жилых домов, 16 лечебных заведений, 17 школ и 13 детских садов

Бригады "Киевтеплоэнерго" уже начали работать над ликвидацией последствий масштабного повреждения.

Днепровский район

Информация о падении обломков в Днепровском районе после проверки не подтвердилась, заявили в КГВА.

Соломенский район

В результате падения обломков возник пожар в нежилом здании. Пожар ликвидирован. Пострадавших не обнаружено.

Шевченковский район

Кличко рассказал о пожаре в этом районе.

Как уточнили в КГВА, возник пожар на территории нежилой застройки.

Ракетный удар по Киеву

Напомним, сегодня утром по всей Украине объявили воздушную тревогу из-за ракетной опасности, в частности из-за взлета МиГ-31К в РФ.

Впоследствии стало известно о ракетной атаке на Киев, и в столице прозвучала серия взрывов.