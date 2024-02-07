Ракетний удар по Києву: кількість загиблих та поранених знову зросла

Наразі відомо про трьох загиблих внаслідок ракетної атаки росіян на Київ. Кількість постраждалих також зросла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської військової адміністрації.

Станом на 10:53 КМВА повідомила про те, що внаслідок ракетного удару по столиці відомо про 3 загиблих й 14 поранених людей, втім пізніше кількість постраждалих зросла знову.

Станом на 11:22 відомо про:

3 загиблих;

21 травмованих.

Масований обстріл України

Сьогодні, 7 лютого, росіяни здійснили кілька ударів по території України, застосовуючи ударні БпЛА, крилаті, балістичні, а також зенітні керовані ракети. Загалом було застосовано 64 засоби повітряного нападу, а саме:

20 ударних БпЛА типу Shahed-136/131;

29 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 з 10-ти літаків Ту-95МС;

4 крилаті Х-22 з бомбардувальників Ту-22М3;

3 крилаті ракети морського базування "Калібр";

3 балістичні ракети "Іскандер-М";

5 зенітних керованих ракет С-300;

Загалом протиповітряна оборона знищила 44 повітряні цілі. Під час захисту країни застосовувались зенітні ракетні війська, винищувальна авіація Повітряних Сил, підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби.

Як розповідав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, ракети маневрували у західних областях України, зокрема і до польського кордону.

Детальніше про наслідки масованої атаки - читайте у матеріалі РБК-Україна

Ракетний удар по Києву

Зокрема ворог атакував й столицю України. У Голосіївському районі спалахнула багатоповерхівка, а на лівому березі були пошкоджені електромережі.