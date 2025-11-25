ua en ru
Ракетний удар по Києву: ДСНС показала руйнування, постраждалих вже 6 (фото, відео)

Вівторок 25 листопада 2025
Ракетний удар по Києву: ДСНС показала руйнування, постраждалих вже 6 (фото, відео) Ілюстративне фото: ліквідація ДСНС наслідків удару (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В ніч на вівторок, 25 листопада, Росія нанесла масований ракетний удар по Києву. Наслідки "прильотів" в столиці України показали рятувальники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС Києва.

За даними рятувальників, ворог в черговий раз цинічно обстріляв житлові райони української столиці, спричинивши пошкодження житлових будинків та цивільної інфраструктури.

У ДСНС показали фото та відео наслідків удару, продемонструвавши масштаб руйнувань та роботу рятувальників на місцях подій.

В свою чергу начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомляє про шістьох постраждалих, з них двоє - госпіталізовані.

Печерський район

У Печерському районі було зафіксовано влучання у 22-поверховий житловий будинок на рівні 4-5 поверхів. Внаслідок обстрілу зазнали руйнувань 4, 5 та 7 поверхи. На 5 поверсі спалахнула пожежа, яку оперативно було ліквідовано. Всього врятовано одну людину, триває розбір конструкцій і пошук можливих постраждалих.

Дніпровський район

У Дніпровському районі сталося влучання у 9-поверховий житловий будинок. Внаслідок обстрілу пошкоджено 6-й та 7-й поверхи, виникла пожежа, що загрожувала розповсюдженням вогню. Рятувальники врятували 8 осіб, ще 4 постраждалих самостійно звернулися за допомогою до медиків.

Ракетний удар по Києву: ДСНС показала руйнування, постраждалих вже 6 (фото, відео)

Інші локації

Ще одне влучання сталося у 2-поверхову будівлю, проте пожежі не виникло. У Дарницькому районі уламки впали на відкритій території приватного сектору, загрози життю мешканців не було.

Рятувальники наголосили, що оперативно працюють над ліквідацією наслідків атаки, розбором конструкцій та наданням допомоги постраждалим.

Влада закликає жителів дотримуватися правил безпеки та уважно слухати офіційні повідомлення про ситуацію в місті.

Нагадаємо, у ніч на вівторок, 25 листопада, російські окупанти здійснили комбіновану атаку на столицю із застосуванням ударних безпілотників типу "Шахед" й ракет різних типів.

Крім того, росіяни атакували Київщину. Терористичний удар по мирним населеним пунктам призвів до поранень 14-річної дівчини в Білій Церкві та пошкоджень багатоповерхівки.

