ua en ru
Вт, 25 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Ракетный удар по Киеву: ГСЧС показала разрушения, пострадавших уже 6 (фото, видео)

Киев, Вторник 25 ноября 2025 04:18
UA EN RU
Ракетный удар по Киеву: ГСЧС показала разрушения, пострадавших уже 6 (фото, видео) Иллюстративное фото: ликвидация ГСЧС последствий удара (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В ночь на вторник, 25 ноября, Россия нанесла массированный ракетный удар по Киеву. Последствия "прилетов" в столице Украины показали спасатели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Киева.

По данным спасателей, враг в очередной раз цинично обстрелял жилые районы украинской столицы, вызвав повреждения жилых домов и гражданской инфраструктуры.

В ГСЧС показали фото и видео последствий удара, продемонстрировав масштаб разрушений и работу спасателей на местах событий.

В свою очередь начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщает о шести пострадавших, из них двое - госпитализированы.

Печерский район

В Печерском районе было зафиксировано попадание в 22-этажный жилой дом на уровне 4-5 этажей. В результате обстрела получили разрушения 4, 5 и 7 этажи. На 5 этаже вспыхнул пожар, который оперативно был ликвидирован. Всего спасен один человек, продолжается разбор конструкций и поиск возможных пострадавших.

Днепровский район

В Днепровском районе произошло попадание в 9-этажный жилой дом. В результате обстрела повреждены 6-й и 7-й этажи, возник пожар, который угрожал распространением огня. Спасатели спасли 8 человек, еще 4 пострадавших самостоятельно обратились за помощью к медикам.

Ракетный удар по Киеву: ГСЧС показала разрушения, пострадавших уже 6 (фото, видео)

Другие локации

Еще одно попадание произошло в 2-этажное здание, однако пожара не возникло. В Дарницком районе обломки упали на открытой территории частного сектора, угрозы жизни жителей не было.

Спасатели отметили, что оперативно работают над ликвидацией последствий атаки, разбором конструкций и оказанием помощи пострадавшим.

Власти призывают жителей соблюдать правила безопасности и внимательно слушать официальные сообщения о ситуации в городе.

Напомним, в ночь на вторник, 25 ноября, российские оккупанты совершили комбинированную атаку на столицу с применением ударных беспилотников типа "Шахед" и ракет различных типов.

Кроме того, россияне атаковали Киевскую область. Террористический удар по мирным населенным пунктам привел к ранениям 14-летней девушки в Белой Церкви и повреждениям многоэтажки.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Война в Украине Ракетный удар
Новости
В эти дни, недели стоит очень внимательно относиться к воздушным тревогам, - Зеленский
В эти дни, недели стоит очень внимательно относиться к воздушным тревогам, - Зеленский
Аналитика
Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины