Ракетный удар по Харькову: стало известно об одном погибшем

В результате ракетного удара россиян по Харькову вечером 16 января погиб мужчина, еще 17 человек пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook начальника Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Владимира Тимошко и Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

По словам Тимошко, в результате вражеского ракетного удара с С-300 по Харькову 17 человек пострадали и один человек погиб.

Как сообщил Синегубов, среди раненых 16 женщин от 38 до 90 лет и 31-летний мужчина. Трем из них оказали помощь на месте.

По состоянию на утро 17 января в медучреждении находится 13 пострадавших: 43-летняя женщина - в крайне тяжелом состоянии, получила тяжелое проникающее ранение. Также в тяжелом состоянии 39-летняя женщина. Другие – в среднем и легком состояниях.

В городе разрушены и повреждены 19 домов, в том числе больница. Также разбито 14 автомобилей

Всего было эвакуировано 30 человек.

Ликвидация последствий российского удара продолжается.

Фото: последствия удара РФ по Харькову (t.me/synegubov)

Атака РФ по Украине

Вечером 16 января Россия ударила ракетами по Харькову. Позже стало известно, что повреждены многоэтажные дома в центре Харькова. Предварительно удар наносил ракеты "С-300" с территории Белгородской области.

Ранее сообщалось о 12 пострадавших.

Также ночью 17 января после предупреждения об угрозе атаки беспилотников в Одессе прозвучала серия громких взрывов. Российские войска нанесли удары дронами-камикадзе, после которых возникло несколько возгораний, сообщают о трех раненых.

По данным МВД, в результате вражеских атак по Украине по меньшей мере 20 гражданских пострадали, некоторые - в тяжелом состоянии.