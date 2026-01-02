UA

Росія поширює фейк про "провокацію" після ракетного удару по Харкову, - ЦПД

Фото: пропагадисти РФ звинувачують Київ у провокаціях (Getty Images)
Автор: Сергій Козачук

Російські пропагандисти поширюють заяви, що ракетний удар по житловому будинку в Харкові нібито був "провокацією України". Офіційна влада міста підтвердила, що по середмістю вдарили російські ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Російські пропагандистські ресурси почали поширювати черговий фейк, стверджуючи, що удар по житловому будинку в Харкові був нібито інсценований Україною.

"Насправді що ворог завдав удару по центральній частині міста та влучив у житлову багатоповерхівку в Київському районі. Станом на 15:23 було відомо про 13 поранених цивільних", - повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що за попередніми даними по житловій забудові вдарили дві ракети.

Він наголосив, що цей обстріл - чергове підтвердження того, що Росія робить усе можливе для продовження війни та намагається зірвати дипломатичні зусилля міжнародних партнерів, передусім США, спрямовані на її завершення.

 Фото: наслідки атаки РФ по житловому будинку в центрі Харкова (t.me/CenterCounteringDisinformation)

Фейки РФ

Подібні інформаційні маніпуляції російська пропаганда використовує системно після масованих ударів по українських містах.

"Мета таких фейків - заздалегідь перекласти відповідальність за власні воєнні злочини на Україну та поставити під сумнів майбутні докази атак по цивільній інфраструктурі", - зазначили в ЦПД.

Раніше РФ уже поширювала схожі наративи після обстрілів житлових кварталів у Дніпрі, Одесі, Краматорську та інших містах.

Нагадаємо, що Кремль може готувати масштабну провокацію з людськими жертвами в межах операції, спрямованої на зрив мирних переговорів за посередництва США.

Раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що в ніч на 29 грудня Україна нібито атакувала безпілотниками державну резиденцію російського диктатора Володимира Путіна в Новгородській області, маючи на увазі об’єкт у Валдаї.

За твердженням Лаврова, російські сили ППО нібито знищили 91 український дрон.

Водночас у МЗС України наголосили, що інформація про так звану атаку є фейковою і використовується Москвою як привід для дискредитації та підриву мирних ініціатив за участі Києва й Вашингтона.

