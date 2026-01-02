RU

Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Россия распространяет фейк о "провокации" после ракетного удара по Харькову, - ЦПД

Фото: пропагадисты РФ обвиняют Киев в провокациях (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

Российские пропагандисты распространяют заявления, что ракетный удар по жилому дому в Харькове якобы был "провокацией Украины". Официальные власти города подтвердили, что по центру города ударили российские ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Российские пропагандистские ресурсы начали распространять очередной фейк, утверждая, что удар по жилому дому в Харькове был якобы инсценирован Украиной.

"На самом деле враг нанес удар по центральной части города и попал в жилую многоэтажку в Киевском районе. По состоянию на 15:23 было известно о 13 раненых гражданских", - сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по предварительным данным по жилой застройке ударили две ракеты.

Он подчеркнул, что этот обстрел - очередное подтверждение того, что Россия делает все возможное для продолжения войны и пытается сорвать дипломатические усилия международных партнеров, прежде всего США, направленные на ее завершение.

Фото: последствия атаки РФ по жилому дому в центре Харькова (t.me/CenterCounteringDisinformation)

Фейки РФ

Подобные информационные манипуляции российская пропаганда использует системно после массированных ударов по украинским городам.

"Цель таких фейков - заранее переложить ответственность за собственные военные преступления на Украину и поставить под сомнение будущие доказательства атак по гражданской инфраструктуре", - отметили в ЦПД.

Ранее РФ уже распространяла похожие нарративы после обстрелов жилых кварталов в Днепре, Одессе, Краматорске и других городах.

 

Напомним, что Кремль может готовить масштабную провокацию с человеческими жертвами в рамках операции, направленной на срыв мирных переговоров при посредничестве США.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ночь на 29 декабря Украина якобы атаковала беспилотниками государственную резиденцию российского диктатора Владимира Путина в Новгородской области, имея в виду объект в Валдае.

По утверждению Лаврова, российские силы ПВО якобы уничтожили 91 украинский дрон.

В то же время в МИД Украины отметили, что информация о так называемой атаке является фейковой и используется Москвой как повод для дискредитации и подрыва мирных инициатив с участием Киева и Вашингтона.

Российская ФедерацияФейкиПропагандист