Россия распространяет фейк о "провокации" после ракетного удара по Харькову, - ЦПД
Российские пропагандисты распространяют заявления, что ракетный удар по жилому дому в Харькове якобы был "провокацией Украины". Официальные власти города подтвердили, что по центру города ударили российские ракеты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
Российские пропагандистские ресурсы начали распространять очередной фейк, утверждая, что удар по жилому дому в Харькове был якобы инсценирован Украиной.
"На самом деле враг нанес удар по центральной части города и попал в жилую многоэтажку в Киевском районе. По состоянию на 15:23 было известно о 13 раненых гражданских", - сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по предварительным данным по жилой застройке ударили две ракеты.
Он подчеркнул, что этот обстрел - очередное подтверждение того, что Россия делает все возможное для продолжения войны и пытается сорвать дипломатические усилия международных партнеров, прежде всего США, направленные на ее завершение.
Фейки РФ
Подобные информационные манипуляции российская пропаганда использует системно после массированных ударов по украинским городам.
"Цель таких фейков - заранее переложить ответственность за собственные военные преступления на Украину и поставить под сомнение будущие доказательства атак по гражданской инфраструктуре", - отметили в ЦПД.
Ранее РФ уже распространяла похожие нарративы после обстрелов жилых кварталов в Днепре, Одессе, Краматорске и других городах.
Напомним, что Кремль может готовить масштабную провокацию с человеческими жертвами в рамках операции, направленной на срыв мирных переговоров при посредничестве США.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ночь на 29 декабря Украина якобы атаковала беспилотниками государственную резиденцию российского диктатора Владимира Путина в Новгородской области, имея в виду объект в Валдае.
По утверждению Лаврова, российские силы ПВО якобы уничтожили 91 украинский дрон.
В то же время в МИД Украины отметили, что информация о так называемой атаке является фейковой и используется Москвой как повод для дискредитации и подрыва мирных инициатив с участием Киева и Вашингтона.