Ракетний удар по Харківщині та новий транш від МВФ для України: новини за 29 травня

Російська армія вдарила ракетами "Х-35" по підприємству під Харковом. А Україна досягла домовленості з МВФ щодо чергового перегляду програми EFF, що відкриває шлях до нового траншу на 500 мільйонів доларів.

Більш детально про те, що сталося в четвер, 29 травня, - в матеріалі РБК-Україна .

Маск безславно залишає адміністрацію Трампа

Мільярдер Ілон Маск заявив, що його час як спеціального державного службовця в Департаменті ефективності уряду (DOGE), добігає кінця. Представник Білого дому підтвердив інформагенції Reuters звільнення Маска.

Як зазначає медіа, його відставка була швидкою і безцеремонною. І хоча точні її обставини поки що не зрозумілі, Маск залишає свою посаду через день після того, як розкритикував податковий законопроєкт Трампа, назвавши його надто дорогим і заходом, який підірве його роботу в DOGE.

Рубіо у розмові з Лавровим закликав РФ до "сумлінного" діалогу з Україною

Як повідомили в Держдепі, державний секретар США Марко Рубіо під час розмови з главою російського МЗС Сергієм Лавровим привітав масштабний обмін полоненими у форматі "1000 на 1000", який відбувся минулими вихідними.

Також Рубіо закликав РФ до "сумлінного" діалогу з Україною, як єдиного шляху до припинення цієї війни.

Чи достатньо у Росії сил для нового наступу в Сумській області: відповідь ДПСУ

За словами речника ДПСУ Андрія Демченка, ворог дійсно має велику кількість сил та засобів - і по особовому складу, і по техніці - в межах Курської області.

Він додав, що накопичення почалося ще з того моменту, коли Росія намагалася і пробувала витіснити Сили оборони України, які вели свою операцію в межах Курської області.

Чи можлива демобілізація найближчим часом: у Раді дали відповідь

За словами нардепа та члена оборонного комітету ВРУ Федора Веніславського, найближчим часом розраховувати не демобілізацію в Україні не варто. Оскільки РФ продовжує збільшувати свій мобілізаційний ресурс. Він зазначив, що кількість ворожих військ на тимчасово окупованих територіях збільшується фактично на 15-20% у порівнянні з минулим роком.

"Я думаю, не потрібно бути надмірно оптимістичним у цьому напрямку (демобілізації - ред. ). Я думаю, що найближчим часом цього навряд чи варто очікувати", - додав нардеп.

Україна та МВФ домовились про черговий перегляд програми фінансування

Наразі йдеться про домовленість на рівні персоналу за підсумками роботи місії МВФ.

Як повідомив прем'єр Денис Шмигаль, черговий транш у розмірі близько 0,5 млрд доларів Україна зможе отримати після затвердження перегляду виконавчою радою МВФ в найближчі тижні. Таким чином сума виплат за програмою складе понад 10 млрд доларів.

РФ вдарила ракетами "Х-35" по підприємству під Харковом

Російська армія ввечері четверга, 29 травня, завдала подвійного ракетного удару по підприємству у передмісті Харкова.

За даними слідства, 29 травня близько 18:30 збройні сили РФ завдали ракетний удар по передмістю Харкова. Влучання зафіксовано по території цивільного підприємства у Чугуївському районі.