Маск безславно залишає адміністрацію Трампа

Мільярдер Ілон Маск залишає адміністрацію Дональда Трампа після бурхливої кампанії зі скорочення витрат. Він скасував кілька федеральних агентств, але не зміг забезпечити обіцяну економію коштів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Представник Білого дому підтвердив звільнення Маска з уряду 28 травня.

Маск скористався своєю соціальною медіа-платформою X, щоб подякувати президенту Дональду Трампу. Він заявив, що його час як спеціального державного службовця в Департаменті ефективності уряду (DOGE) добігає кінця.

Його відхід був швидким і безцеремонним. За словами джерела, обізнаного із ситуацією, у нього не було формальної розмови з Трампом перед оголошенням про свій відхід. Джерело додало, що відставка була вирішена "на рівні старшого персоналу".

Причини відставки

Хоча точні обставини його відставки поки що не зрозумілі, Маск залишає свою посаду через день після того, як розкритикував податковий законопроєкт Трампа, назвавши його надто дорогим і заходом, який підірве його роботу в DOGE.

За словами джерела, знайомого із ситуацією, деякі високопоставлені чиновники Білого дому, включно із заступником глави апарату Стівеном Міллером, були особливо роздратовані цими коментарями, і Білий дім був змушений скликати сенаторів-республіканців, щоб підтвердити підтримку Трампом пакета заходів.

Хоча Маск зберігає близькість до президента, його відхід стався після поступового, але неухильного зниження рейтингу.

Після інавгурації Трампа мільярдер швидко перетворився на потужну силу в його орбіті: надпомітний, безсоромно зухвалий і не скутий традиційними нормами. На Конференції консервативних політичних дій у лютому він розмахував червоною металевою бензопилою під бурхливі оплески. "Це бензопила для бюрократії", - заявив він.

Під час передвиборчої кампанії Маск заявив, що DOGE зможе скоротити федеральні витрати щонайменше на 2 трильйони доларів. Наразі DOGE оцінює, що її зусилля заощадили 175 млрд доларів, цю цифру неможливо перевірити.

Маск не приховував своєї ворожості щодо федеральних службовців і заявив, що скасування "привілею епохи COVID" віддаленої роботи викличе "хвилю добровільних звільнень".

Але деякі члени уряду стали насторожено ставитися до його тактики, кажуть джерела. Згодом вони стали впевненіше виступати проти його скорочень, натхнені нагадуванням Трампа на початку березня про те, що кадрові рішення залишаються за секретарями департаментів, а не за Маском.

Противники в адміністрації

Маск зіткнувся з трьома з найбільш високопоставлених членів кабінету Трампа - держсекретарем Марко Рубіо, міністром транспорту Шоном Даффі і міністром фінансів Скоттом Бессентом. Він назвав торгового радника Трампа Пітера Наварро "ідіотом" і "тупішим за мішок із цеглою".

Останнім часом Маск почав натякати, що його перебування в уряді добігає кінця, при цьому час від часу висловлюючи розчарування тим, що він не може більш рішуче скорочувати витрати.

Під час телефонної конференції Tesla 22 квітня він дав зрозуміти, що значно скоротить свою роботу в уряді, щоб зосередитися на своєму бізнесі.

Неефективний DOGE

130-денний мандат Маска як спеціального державного службовця в адміністрації Трампа мав закінчитися приблизно 30 травня. Адміністрація заявила, що зусилля DOGE з реструктуризації та скорочення федерального уряду буде продовжено.

Кілька міністрів кабінету міністрів уже обговорюють із Білим домом, як діяти, не відштовхуючи ще більше республіканців у Конгресі. Але навіть якщо глави департаментів збережуть деяку інфраструктуру DOGE, вони, найімовірніше, спробують відновити контроль над бюджетами і кадрами, повідомили Reuters джерела.

За даними огляду Reuters, присвяченого звільненням співробітників агентств, Трампу і DOGE вдалося скоротити майже 12%, або 260 тисяч осіб із 2,3 млн федеральних цивільних службовців, здебільшого за рахунок погроз звільнень і пропозицій про достроковий вихід на пенсію.

Водночас DOGE зіткнувся з низкою перешкод, коли федеральні суди часом підтримували резервні агентства незабаром після того, як DOGE робив кроки щодо їхньої ліквідації. У деяких випадках скорочення персоналу і фінансування призводило до збільшення витрат і витоку наукових і технологічних талантів.

Останнє джерело розбіжностей виникло 27 травня, коли Маск розкритикував податковий законопроєкт республіканців, що проходить через Конгрес.

"Чесно кажучи, я був розчарований, побачивши величезний законопроєкт про витрати, який збільшує дефіцит бюджету, а не просто скорочує його, і підриває роботу, яку проводить команда DOGE", - сказав Маск CBS News.

Одне з джерел повідомило, що рішення мільярдера розкритикувати законопроєкт Трампа по телебаченню глибоко засмутило високопоставлених помічників Білого дому.

Його політична діяльність викликала протести, і деякі інвестори закликали його залишити роботу радника Трампа і уважніше керувати Tesla, продажі і вартість акцій якої впали.

Маск - найбагатша людина у світі, якій Трамп надав безпрецедентні повноваження з демонтажу частини уряду США.