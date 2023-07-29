Ракетний удар по Дніпру та скасування дискваліфікації Харлан: новини за 28 липня

Російські війська здійснили ракетну атаку на Дніпро, а Міжнародна федерація фехтування скасувала дискваліфікацію українки Ольги Харлан.
Детальніше про те, що сталося у пʼятницю, 28 липня, - у матеріалі РБК-Україна.
Війна Росії проти України
Ввечері 28 липня росіяни обстріляли Дніпро ракетами, в результаті чого потрапили по багатоповерхівці й адмінбудівлі СБУ. В результаті атаки постраждали девʼять людей.
Агентство Сполучених Штатів із міжнародного розвитку (USAID) анонсувало передачу Україні дев'яти автономних безпілотників Skydiо. Безпілотники передадуть Офісу генпрокурора України.
Законопроектом №9467 імпорт звільнюється від ПДВ, а законопроектом №9468 - від ввізного мита. Йдеться про наступні товари:
Командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв та начальник Кібердепартаменту СБУ Ілля Вітюк обговорили посилення захисту ЗСУ до кіберзагроз та підвищення медіаграмотності населення прикордонних областей.
Вони визначили кроки для протидії ворожим безпілотникам з використання кіберзасобів, а також знищення російських засобів РЕБ та РЕР.
Як пише видання, ЗСУ нібито досягли "зубів дракона" окупантів в районі на схід від сіл Нове та Харкове у Запорізькій області. Журналісти дійшли такого висновку посилаючись на дані російських джерел.
Лідери африканських країн на зустрічі у Санкт-Петербурзі висловили занепокоєння наслідками війни, особливо цінами на продовольство. Зокрема, президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі закликав Росію відновити "зернову угоду".
Радник керівника ОП Михайло Подоляк заявив, що Україні не вистачає сучасних зенітних комплексів, таких як Patriot. Вони здатні вражати російські ракети нового покоління, такі як "Онікс" і "Кинджал".
За його словами, Україні потрібно 10-12 систем Patriot або подібних, щоб мати можливість захистити всю країну. Подоляк додав, що нещодавні удари по Одесі показали, що посилення ППО було б правильним як з економічної, так і з моральної точок зору.
Президент Володимир Зеленський підписав укази про зміни святкування низки свят.
Відтепер в Україні святкуватимуть Різдво Христове 25 грудня, День захисників і захисниць України 1 жовтня, а День Української Державності 15 липня.
Німецька компанія планує відкрити ремонтний центр для танків Leopard та іншої військової техніки, яка постачається Берліном, вже наприкінці літа.
Ремонтний центр в Україні скоротить відстані, на які повинні транспортуватися танки, хоча це також створює проблеми з безпекою, адже в оточенні Путіна раніше заявили, що Москва завдасть удару по будь-якому об'єкту, який створить Rheinmetall в Україні.
Європейські санкції запроваджено щодо семи фізичних і п'яти юридичних осіб, відповідальних за проведення цифрової кампанії з маніпулювання інформацією під назвою RRN (Recent Reliable News), спрямованої на спотворення інформації та поширення пропаганди на підтримку війни Росії проти України.
Виконавчий комітет Міжнародної федерації фехтування (FIE) скасував дискваліфікацію української шаблістки Ольги Харлан. Тепер вона зможе виступити на чемпіонаті світу.
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