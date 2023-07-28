Обстріл багатоповерхівки у Дніпрі: стало відомо про перших постраждалих

У Дніпрі сьогодні, 28 липня, під час повітряної тривоги російська ракета влучила в житловий будинок. Відомо про трьох постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МВС України Ігоря Клименка.

"Дніпро. Російські терористи поцілили в багатоповерхівку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що станом на 21:30 за медичною допомогою звернулися троє осіб.

Клименко пояснив, що на місці працюють рятувальники та поліцейські.

"Проводиться поквартирний обхід. Людям надають необхідну допомогу", - написав міністр.

Інформація від ОВА

Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак заявив, що росіяни обстріляли Дніпро ракетами, потрапили по багатоповерхівці.

"Атакували й адмінбудівлю. Там виникла пожежа. Вогонь охопив площу у 100 кв. м. Попередньо відомо про трьох постраждалих", - додав він.

Заява міського голови

Дніпровський міський голова Борис Філатов повідомив, що перебуває на місці події, додав, що всі силові структури працюють, а подальшу інформацію повідомлятимуть представники військової адміністрації.

Реакція президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що було влучання в багатоповерхівку та будівлю СБУ.

"Оперативно провів розмови з СБУ, МВС, ДСНС, керівником ОВА. Усі необхідні служби на місці. Швидко реагуємо й допомагаємо людям. Тримаємо ситуацію на контролі", - додав президент.

Зеленський додав, що Україна зробить все, щоб притягнути Росію до повного покарання за агресію й терор проти наших людей.

Кількість постраждалих збільшилась

Клименко повідомив, що підтверджено 5 травмованих осіб внаслідок російського удару по багатоповерхівці в Дніпрі.

"Постраждалі - четверо чоловіків віком від 18 до 53 років та 77-річна бабуся. Усім надана медична допомога без госпіталізації", - написав міністр.

За його словами, поквартирний обхід завершено.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 28 липня, ввечері у низці східних та південних регіонів України, у тому числі Дніпропетровській області, оголосили повітряну тривогу.

Повітряні сили стверджували, що тривога пов'язана із загрозою застосування балістичного озброєння російськими окупантами.

Після цього мешканці Дніпра та Запоріжжя почули гучні вибухи. Про це повідомляли місцеві Telegram-канали. Пізніше народний депутат України Сергій Бакумов повідомив, що РФ завдала ракетного удару по житловій багатоповерхівці.