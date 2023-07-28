Понад 500 окупантів та 30 артсистем. Втрати Росії в Україні за добу

Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 28 липня (Getty Images)

Втрати Росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 28 липня, склали 560 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 244 830 військових. Крім того, ЗСУ знищили 11 дронів та 30 артсистем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.07.23 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 244830 (+560) осіб ліквідовано,

танків ‒ 4190 (+4) од,

бойових броньованих машин - 8161 (+14) од,

артилерійських систем - 4775 (+30) од,

РСЗВ - 698 од,

засоби ППО - 458 (+1) од,

літаків - 315 од,

гелікоптерів - 311 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4007 (+11),

крилаті ракети - 1347 од,

кораблі /катери - 18 од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 7240 (+11) од,

спеціальна техніка - 709 (+1). Ситуація на фронті на ранок 28 липня За даними Генштабу, минулої доби сталося понад 30 бойових зіткнень. Українські захисники вразили 5 артилерійських засобів противника та завдали 7 ударів по районах зосередження особового складу російських окупантів. Зокрема, ЗСУ звільнили село Старомайорське Донецької області, за яке останніми днями точилися важкі бої. Чому визволення Старомайорського важливе - читайте у матеріалі РБК-Україна.