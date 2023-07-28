Понад 500 окупантів та 30 артсистем. Втрати Росії в Україні за добу
Втрати Росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 28 липня, склали 560 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 244 830 військових. Крім того, ЗСУ знищили 11 дронів та 30 артсистем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.07.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 244830 (+560) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4190 (+4) од,
- бойових броньованих машин - 8161 (+14) од,
- артилерійських систем - 4775 (+30) од,
- РСЗВ - 698 од,
- засоби ППО - 458 (+1) од,
- літаків - 315 од,
- гелікоптерів - 311 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4007 (+11),
- крилаті ракети - 1347 од,
- кораблі /катери - 18 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 7240 (+11) од,
- спеціальна техніка - 709 (+1).
Ситуація на фронті на ранок 28 липня
За даними Генштабу, минулої доби сталося понад 30 бойових зіткнень. Українські захисники вразили 5 артилерійських засобів противника та завдали 7 ударів по районах зосередження особового складу російських окупантів.
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