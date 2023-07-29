Ракетный удар по Днепру и отмена дисквалификации Харлан: новости за 28 июля

Российские войска совершили ракетную атаку на Днепр, а Международная федерация фехтования отменила дисквалификацию украинки Ольги Харлан.
Детальнее о том, что произошло в пятницу, 28 июля, - в материале РБК-Украина.
Война России против Украины
Вечером 28 июля россияне обстреляли Днепр ракетами, в результате чего попали по многоэтажке и админпостройке СБУ. В результате атаки пострадали девять человек.
Агентство Соединенных Штатов по международному развитию (USAID) анонсировало передачу Украине девяти автономных беспилотников Skydiо. Беспилотники передадут офису генпрокурора Украины.
Законопроектом №9467 импорт освобождается от НДС, а законопроектом №9468 - от ввозной пошлины. Речь идет о следующих товарах:
Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев и начальник Кибердепартамента СБУ Илья Витюк обсудили усиление защиты ВСУ до киберугроз и повышение медиаграмотности населения приграничных областей.
Они определили шаги по противодействию враждебным беспилотникам по использованию киберсредств, а также уничтожению российских средств РЭБ и РЭР.
Как пишет издание, ВСУ якобы достигли "зубов дракона" оккупантов в районе восточнее сел Новое и Харьково в Запорожской области. Журналисты пришли к такому выводу ссылаясь на данные российских источников.
Лидеры африканских стран на встрече в Санкт-Петербурге выразили обеспокоенность последствиями войны, особенно ценами на продовольствие. В частности, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси призвал Россию возобновить "зерновое соглашение".
Советник руководителя ОП Михаил Подоляк заявил, что Украине не хватает современных зенитных комплексов, таких как Patriot. Они способны поражать российские ракеты нового поколения, такие как Оникс и Кинжал.
По его словам, Украине нужно 10-12 систем Patriot или подобных, чтобы иметь возможность защитить всю страну. Подоляк добавил, что недавние удары по Одессе показали, что усиление ПВО было бы верным как с экономической, так и с моральной точек зрения.
Президент Владимир Зеленский подписал указы об изменениях празднования ряда праздников.
Теперь в Украине будут праздновать Рождество Христово 25 декабря, День защитников и защитниц Украины 1 октября, а День Украинской Государственности 15 июля.
Немецкая компания планирует открыть ремонтный центр для танков Leopard и другой военной техники, поставляемой Берлином, уже в конце лета.
Ремонтный центр в Украине сократит расстояния, на которые должны транспортироваться танки, хотя это также создает проблемы с безопасностью, ведь в окружении Путина ранее заявили, что Москва нанесет удар по любому объекту, который создаст Rheinmetall в Украине.
Европейские санкции введены в отношении семи физических и пяти юридических лиц, ответственных за проведение цифровой кампании по манипулированию информацией под названием RRN (Recent Reliable News), направленной на искажение информации и распространение пропаганды в поддержку войны России против Украины.
Исполнительный комитет Международной федерации фехтования (FIE) упразднил дисквалификацию украинской саблистки Ольги Харлан. Теперь она сможет выступить на чемпионате мира.
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