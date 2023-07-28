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Обстріл Дніпра: кількість постраждалих зросла до п'яти осіб

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Дніпро, П'ятниця 28 липня 2023 22:29
Обстріл Дніпра: кількість постраждалих зросла до п'яти осіб Фото: Рятувальник (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Дмитро Браславський

У Дніпрі сьогодні, 28 липня, під час повітряної тривоги російська ракета влучила в житловий будинок. Внаслідок атаки постраждало 5 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МВС України Ігоря Клименка.

"Підтверджено 5 травмованих осіб внаслідок російського удару по багатоповерхівці в Дніпрі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що постраждалі - четверо чоловіків віком від 18 до 53 років та 77-річна бабуся. Усім надана медична допомога без госпіталізації.

Фото: Наслідки обстрілу (t.me/mvs_ukraine)

"Поквартирний обхід завершено. Всі злочини фіксуємо. Не пробачимо Росії жодного", - написав міністр.

Обстріл Дніпра

Сьогодні росіяни обстріляли Дніпро ракетами, потрапили по багатоповерхівці.

"Атакували й адмінбудівлю. Там виникла пожежа. Вогонь охопив площу у 100 кв. м. Попередньо відомо про трьох постраждалих", - сказав глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що було влучання в багатоповерхівку та будівлю СБУ.

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