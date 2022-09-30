Ракетний удар по Дніпру: рятувальники знайшли тіло третього загиблого
Рятувальники завершили пошукову операцію на місці нічного ракетного удару росіян по транспортному підприємстві у Дніпрі. Вони знайшли тіло третього загиблого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.
"Рятувальники знайшли тіло третього загиблого під час атаки на транспортне підприємство Дніпра. Пошукова операція завершена", - написав він.
Загалом в результаті нічного удару російського "Іскандеру", троє людей загинули, п'ятеро постраждали.
Нагадаємо, російські ракети знищили транспортне підприємство у Дніпрі. Там згоріли 52 автобуси, ще 98 - пошкоджені.
Раніше було відомо про двох загиблих внаслідок ворожої атаки.
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