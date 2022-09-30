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Ракетний удар по Дніпру: рятувальники знайшли тіло третього загиблого

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П'ятниця 30 вересня 2022 17:34
Ракетний удар по Дніпру: рятувальники знайшли тіло третього загиблого Фото: рятувальники знайшли тіло третього загиблого внаслідок удару по Дніпру (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Рятувальники завершили пошукову операцію на місці нічного ракетного удару росіян по транспортному підприємстві у Дніпрі. Вони знайшли тіло третього загиблого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

"Рятувальники знайшли тіло третього загиблого під час атаки на транспортне підприємство Дніпра. Пошукова операція завершена", - написав він.

Загалом в результаті нічного удару російського "Іскандеру", троє людей загинули, п'ятеро постраждали.

Нагадаємо, російські ракети знищили транспортне підприємство у Дніпрі. Там згоріли 52 автобуси, ще 98 - пошкоджені.

Раніше було відомо про двох загиблих внаслідок ворожої атаки.

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