Нічний удар окупантів з "Іскандерів" по Дніпру: кількість постраждалих зросла
Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару російських окупантів по Дніпру зросла до 5 осіб. Підтверджено також загибель однієї людини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.
Посадовець зазначив, що противник обстріляв місто з "Іскандерів".
"Ворожі ракети знищили транспортне підприємство. Під час пожежі, яку спричинив удар, згоріли 52 автобуси, ще 98 - пошкоджені", - поінформував Резніченко.
Окрім цього, у місті понівечені кілька багатоповерхівок, гімназія, магазин та адміністративні будівлі. Рятувальники з ночі працюють на місцях "прильотів" і з’ясовують масштаби руйнувань.
Росіяни гатили "Градами" по Нікопольському району
Глава ОВА додав, що вночі росіяни тричі гатили "Градами" та важкою артилерією по Нікопольському району.
За словами Резніченка, у Червоногригорівській громаді пошкоджено промислові об’єкти, десяток приватних будинків, водопровід та лінія електропередач.
У Нікополі - снаряди зачепили приватні оселі. Минулося без загиблих та поранених.
Нагадаємо, у Дніпрі 29 вересня під час повітряної тривоги чули звуки вибухів.
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