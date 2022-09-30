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Нічний удар окупантів з "Іскандерів" по Дніпру: кількість постраждалих зросла

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Дніпро, П'ятниця 30 вересня 2022 07:50
Нічний удар окупантів з "Іскандерів" по Дніпру: кількість постраждалих зросла Фото: Росіяни вночі вдарили по Дніпру з "Іскандерів" (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Олег Васьків

Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару російських окупантів по Дніпру зросла до 5 осіб. Підтверджено також загибель однієї людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

Посадовець зазначив, що противник обстріляв місто з "Іскандерів".

"Ворожі ракети знищили транспортне підприємство. Під час пожежі, яку спричинив удар, згоріли 52 автобуси, ще 98 - пошкоджені", - поінформував Резніченко.

Окрім цього, у місті понівечені кілька багатоповерхівок, гімназія, магазин та адміністративні будівлі. Рятувальники з ночі працюють на місцях "прильотів" і з’ясовують масштаби руйнувань.

Росіяни гатили "Градами" по Нікопольському району

Глава ОВА додав, що вночі росіяни тричі гатили "Градами" та важкою артилерією по Нікопольському району.

За словами Резніченка, у Червоногригорівській громаді пошкоджено промислові об’єкти, десяток приватних будинків, водопровід та лінія електропередач.

У Нікополі - снаряди зачепили приватні оселі. Минулося без загиблих та поранених.

Нагадаємо, у Дніпрі 29 вересня під час повітряної тривоги чули звуки вибухів.

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