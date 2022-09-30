Кількість жертв нічного удару по Дніпру збільшилась

Тіло другого загиблого сьогодні вдень щойно знайшли під завалами на транспортному підприємстві у Дніпрі. Там триває пошукова операція після нічного удару російського "Іскандеру".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

Наразі ворожа атака забрала два життя, п'ятьох людей поранено. Рятувальники продовжують шукати ще одного співробітника АТП, який зник з ночі.

Раніше також повідомлялося, що кількість постраждалих внаслідок ракетного удару російських окупантів по Дніпру зросла до 5 осіб . Підтверджено також загибель однієї людини. Ворожа ракета "Іскандер" знищила у Дніпрі транспортне підприємство. Під час пожежі, яка завдала удару, згоріли 52 автобуси, ще 98 - пошкоджено.

Раніше також повідомлялося, що через пожежу на АТП можуть бути затримки на маршрутах 73, 87А, 106, 107, 146А та 146Б.

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